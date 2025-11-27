Slušaj vest

Danas, nešto posle 18.00 časova avion u kojem se nalazi trener Partizana Željko Obradović sleteo je na beogradski aerodorom.

Veliki broj Grobara na aerodormu "Nikola Tesla" je dočekalo trenera koji je dan ranije dao ostavku na tu funkciju, a koja je danas na Upravnom odboru KK Partizan odbijena!

Kada se Željko Obradović pojavio nastala je opšta ludnica na aerodromu, a trener Partizana je dok se probijao kroz gužvu na aerodromu zagrlio devojčicu, koja je u Areni na svakoj utakmici Partizana.

