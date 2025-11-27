Slušaj vest

Danas, nešto posle 18.00 časova avion u kojem se nalazi trener Partizana Željko Obradović sleteo je na beogradski aerodorom.

Veliki broj Grobara na aerodormu "Nikola Tesla" je dočekalo trenera koji je dan ranije dao ostavku na tu funkciju, a koja je danas na Upravnom odboru KK Partizan odbijena!

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Kada se Željko Obradović pojavio nastala je opšta ludnica na aerodromu, a trener Partizana je dok se probijao kroz gužvu na aerodromu zagrlio devojčicu, koja je u Areni na svakoj utakmici Partizana.

Žoc izašao pred Grobare Izvor: Kurir

PARTIZAN-BAYERN_122.JPG
WhatsApp Image 2025-11-27 at 17.22.22.jpeg
11.jpg
Željko Obradović

Himna Partizana Izvor: MONDO/Tijana Jevtić