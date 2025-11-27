Slušaj vest

Katastrofalan start Partizana u Evroligi i ostavka Željka Obradovića glavna je tema svih sportskih razgovora u Srbiji.

Ostavka nije nije prihvaćena od strane Upravnog odbora kluba, Željko Obradović je dočekan na aerodromu od strane navijača Partizana, pa i dalje čekamo rasplet cele priče.

Danas je na tu temu, kao i generalno o Partizanovim problemima ove sezone govorio i proslavljeni košarkaš Žarko Paspalj, odnedavno i član Skupštine Partizana.

''Željko na svoj način pokušava da objasni šta je košarka. On ima deo treninga koji je posvećen upravo tome. Taktika, taktika, na koji način, šta mi radimo...I ja stvarno ne znam, ako ne možeš to da zapamtiš, onda si glup čovek ili šta god. Da li oni to čuju, da li mogu da podnesu pritisak koji im Željko nameće u želji da to bude bolje, da to bude jedna pristojna košarka za koju je 20.000 ljudi došlo da gleda. Očito, u poslednje vreme to ne ide kako treba'', rekao je Paspalj na televiziji "UNA".

Osvrnuo se i na dva problema na koja su i novinari upozoravali i redovno postavljali pitanja, ali koja su izgledala nerešivo za čelnike Partizana pred početak sezone.

''Celog leta smo slušali kako 'dolazi centar'. Boga mi, kao da ga dovodimo sa Marsa, a niko ne pominje da ti treba neka zamena za tog jedinog plejmejkera koga imaš, misleći da neće da se povredi. I šta se desi? Povredi se i ti si u tom momentu mrtav'', slikovito je objasnio Paspalj.