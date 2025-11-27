Pobeda na startu kvalifikacija.
Preokret za pamćenje! Srbija pobedila Švajcarsku, pogledajte foto galeriju sa ove utakmice!
Dušan Alimpijević je pobedom debitovao na klupi Orlova, pošto je košarkaška reprezentacija Srbije večeras savladala selekciju Švajcarske u prvoj utakmici kvalifikacija za Mundobasket rezultatom 90:86.
Pogledajte foto galeriju sa ove utakmice:
Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
