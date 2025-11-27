Slušaj vest

Dušan Alimpijević je pobedom debitovao na klupi Orlova, pošto je košarkaška reprezentacija Srbije večeras savladala selekciju Švajcarske u prvoj utakmici kvalifikacija za Mundobasket rezultatom 90:86.

Pogledajte foto galeriju sa ove utakmice:

Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

serbia-switzerland-7232220.JPG
Dušan Alimpijević
reprezentacija-trening-8925640.JPG
Dušan Alimpijević selektor srpskih košarkaša

Srbija preokrenula, prva pobeda Alimpijevića na klupi Srbije Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić