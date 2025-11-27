Neverovatna pobeda naših reprezentativaca...
POGLEDAJTE KAKO JE SRBIJA SRUŠILA ŠVAJCARSKU POSLE ČUDESNOG PREOKRETA! Zavalite se i uživajte... Ovaj video morate da pogledate!
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras posle velikog preokreta u Beogradu Švajcarsku 90:86 (20:30, 14:27, 25:13, 31:16), u utakmici prvog kola Grupe C u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice:
Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.
Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.
