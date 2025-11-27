Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras posle velikog preokreta u Beogradu Švajcarsku 90:86 (20:30, 14:27, 25:13, 31:16), u utakmici prvog kola Grupe C u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.

Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.

