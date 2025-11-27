Pobedom je započeo svoju eru na klupi Orlova.
Dušan Alimpijević je na najbolji mogući način debitovao na klupi Srbije, pošto su Orlovi u prvom meču kvalifikacija za Mundobasket pobedili Švajcarsku rezultatom 90:86.
Pogledajte fotografije Dušana Alimpijevića sa današnje utakmice:
Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
