Slušaj vest

Dušan Alimpijević je na najbolji mogući način debitovao na klupi Srbije, pošto su Orlovi u prvom meču kvalifikacija za Mundobasket pobedili Švajcarsku rezultatom 90:86.

Pogledajte fotografije Dušana Alimpijevića sa današnje utakmice:

Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteKošarkaDUŠAN ALIMPIJEVIĆ SE OGLASIO POSLE PRVE POBEDE NA KLUPI SRBIJE! Selektor Orlova moćnim rečima opisao preokret: "Način na koji smo pobedili posle -23..."
serbia-switzerland-7232564.JPG
KošarkaLUDNICA KOJA ĆE SE PAMTITI! SRBIJA POBEDILA ŠVAJCARSKU POSLE EPSKOG PREOKRETA! Gosti vodili +23, svi su mislili da je gotovo, a onda se desilo čudo..
serbia-switzerland-7232220.JPG
KošarkaALIMPIJEVIĆ ODREDIO TIM ZA PRVI MEČ KVALIFIKACIJA! Na ovih 12 igrača računa protiv Švajcarske!
Dušan Alimpijević
KošarkaVREME JE... KREĆU KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET! Dušan Alimpijević debituje na klupi Srbije, evo gde možete da gledate utakmicu protiv Švajcarske!
Dušan Alimpijević selektor srpskih košarkaša

Dušan Alimpijević izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić