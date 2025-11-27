Slušaj vest

Selekciju Srbije predvodili su Dušan Ristić sa 24 poena uz pet skokova, Stefan Miljenović sa 23 poena, devet asistencija i osam skokova i Nikola Tanasković sa 16 poena i šest skokova. Stefan Momirov pobedi je doprineo sa 12 poena

Nakon meča, kapiten Srbije Dušan Ristić je rekao:

"To je moja uloga. Kao jedan od iskusnijih. Pokušavao sam u prvom poluvremenu, u teškim trenucima, da ohrabrim ekipu. Dešavalo se ovo i u prošlosti, da ne možemo ništa da pogodimo, a rival daje sve. Pokušao sam im da im objasnim, da je samo bitno da igramo do kraja i da će se naša otvoriti - kazao je Ristić, pa se osvrnuo na narednog protivnika:

"Da odmorimo, da pogledamo video i vidimo šta može bolje, a mnogo toga može. Sigurno će biti teža utakmica od ove. Igraćemo kod njih igrača, pred njihovim navijačima. Ako budu gledali ovaj meč, sigurno će reći – mi možemo da pobedimo Srbiju. Mi moramo da se spremimo i da odgovorimo bolje nego u prvom poluvremenu danas."

Ristić je na najlepši mogući način proslavio rođendan.

“Lepo je što mi je rođendan, i drago mi što sam imao priliku da se vratim kući", rekao je Ristić i potom završio:

"Na kraju karijeva meni je lepo da dođem da igram za reprezentaciju. Umor nije nikad bitan faktor kad igrač reprezentaciju. Reprezentacija je iznad svega i svi smo ovde s istim ciljem."