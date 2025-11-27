Košarkaši Litvanije slavili su nad Velikom Britanijom sa 89:88 u meču kvalifikacija za Mundobasket 2027.
Košarka
EPSKI PREOKRET U LONDONU: Košarkaški svet ne pamti ovakav spektakl - Litvanija za 13 sekundi od očaja do potpunog sjaja i trijumfa!
Ljubitelji igre pod obručima gledali su jedan neverovatan meč, pre svega u samoj završnici.
I uživali su u nesvakidašnjem preokretu. Jednom od onih za istoriju!
Na samo 13 sekundi do kraja na semaforu je stajalo 87:80, a onda su Litvanci dodali gas i upisali veliki trijumf.
Velika Britanija je u ovaj meč ušla kao autsajder, te uspela da stigne do iznenađenja - koje je za 10-tak sekundi uspela da ispusti.
