Ljubitelji igre pod obručima gledali su jedan neverovatan meč, pre svega u samoj završnici.

I uživali su u nesvakidašnjem preokretu. Jednom od onih za istoriju!

Na samo 13 sekundi do kraja na semaforu je stajalo 87:80, a onda su Litvanci dodali gas i upisali veliki trijumf.

Velika Britanija je u ovaj meč ušla kao autsajder, te uspela da stigne do iznenađenja - koje je za 10-tak sekundi uspela da ispusti.

