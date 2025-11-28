Slušaj vest

Željko Obradović nalazi se u centru pažnje javnosti. Trener Partizana posle ostavke na tu poziciju posao je centralna tema u svim košarkaškim pričama u Evropi! 

Razlog je odluka navijača Partizana da to ne prihvate. Oni su došli u neverovatnom broju na aerodrom i tražili od Željka da ostane: njegov odgovor dobiće danas posle sednice UO Partizana na kojoj će biti prisutan i Obradović.

Porodična priča

Trener Partizana (u ostavci) je otac dvoje odrasle dece, a njegova ćerka Anja ističe da joj je i najbolji prijatelj. Kroz impresivnu karijeru Žocu najveću podršku pruža porodica, koju je pre više od tri decenije zasnovao sa suprugom Vesnom.

Željko je sa suprugom Vesnom dobio dvoje dece – sina Đorđa i ćerku Anju. Ono što je zanimljivo - njih jako retko viđamo u javnosti. Anja je jednom prilikom podelila fotografiju sa ocem koja je brzo postala viralana među navijačima Partizana.

Pogledajte kako izgleda Anja:

Anja Obradović i Željko Obradović
Ćerka sa ocem Foto: Facebook

Đorđe Obradović je prema pojedinim natpisima u medijima krenuo očevim stopama i odabrao košarku kao svoj životni put. Sa druge strane Anja je u potpuno drugoj priči.

Anja Obradović je rođena u Beogradu 1985, a živela je i u Parizu, Barseloni i Ljubljani. Posebno je zanimljivo što je ona rođena istog dana u godini kad i njen otac Željko. 

- Najbolji deo mog rođendana je to što ga delim sa svojim dragim ocem... i najboljim prijateljem! – napisala je Anja na Fejsbuku jednom prilikom.

Ono što Anja izdvaja od mnogih je činjenica da je poliglota koji govori neverovatnih - 7 jezika. Voli umetnost i to je njen poziv, pa tako ima jednu umetničku galeriju.

Posebno je zanimljiv njen hobi. Mnogima je i sama pomisao na to opasna, ali ona ga obožava. Reč je o padobranstvu.

Anja je podarila Željku unuku, pre pet godina kada je na svet donela ćerku Milicu.

Pogledajte najemotivnije fotografije sa dočeka Obradovića:

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Ne propustiteEvroligaDAN ODLUKE ZA OBRADOVIĆA I PARTIZAN! Otkrivamo detalje: Evo kada će uprava crno-belih imati sastanak sa Žocom! Tema je samo jedna!
Željko Obradović i Ostoja Mijailović
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ STAO PRED NAVIJAČE, PA REKAO DA OSTAJE! Trenutak za anale i scena koju bi svi Grobari poželeli: "Moja budućnost je ovde sa vama"
panathinaikos-partizan-143264.JPG
KošarkaEMOTIVNE SCENE! ŽOC BIO NA IVICI SUZA KADA JE NJU UGLEDAO: Devojčica koja ga pozdravi pre svakog ulaska na teren bila je i na aerodromu
Željko Obradović
EvroligaPOSTOJI JEDAN UGOVOR KOJI SE NE RASKIDA: Oglasila se Evroliga zbog Željka Obradovića!
WhatsApp Image 2025-11-27 at 18.59.34.jpeg
KošarkaPASPALJ OBJASNIO KRAH PARTIZANA: Celog leta dovodili centra, kao sa Marsa da dolazi?
paspalj.jpg
KošarkaOVE FOTOGRAFIJE SA BEOGRADSKOG AERODROMA OBILAZE ČITAVU EVROPU! Doček kakav se ne pamti! Sve je stalo kada se pojavio Željko, pogledajte feštu! FOTO GALERIJA
OBRADOVIC_DOCEK_024.jpg
KošarkaGORI AERODROM! Grobari napravili bakljadu za Žoca - trofejni trener bez reči! Gleda i ne veruje!
OBRADOVIC_DOCEK_034.jpg
KošarkaPRVI SNIMAK ŽELJKA OBRADOVIĆA NAKON SLETANJA! Navijači upali u trans kada su ga ugledali, a evo šta je on prvo uradio!
OBRADOVIC_DOCEK_027.jpg

Željko Obradović ostavka Izvor: Kurir.rs