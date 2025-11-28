Slušaj vest

Željko Obradović nalazi se u centru pažnje javnosti. Trener Partizana posle ostavke na tu poziciju posao je centralna tema u svim košarkaškim pričama u Evropi!

Razlog je odluka navijača Partizana da to ne prihvate. Oni su došli u neverovatnom broju na aerodrom i tražili od Željka da ostane: njegov odgovor dobiće danas posle sednice UO Partizana na kojoj će biti prisutan i Obradović.

Porodična priča

Trener Partizana (u ostavci) je otac dvoje odrasle dece, a njegova ćerka Anja ističe da joj je i najbolji prijatelj. Kroz impresivnu karijeru Žocu najveću podršku pruža porodica, koju je pre više od tri decenije zasnovao sa suprugom Vesnom.

Željko je sa suprugom Vesnom dobio dvoje dece – sina Đorđa i ćerku Anju. Ono što je zanimljivo - njih jako retko viđamo u javnosti. Anja je jednom prilikom podelila fotografiju sa ocem koja je brzo postala viralana među navijačima Partizana.

Pogledajte kako izgleda Anja:

Ćerka sa ocem Foto: Facebook

Đorđe Obradović je prema pojedinim natpisima u medijima krenuo očevim stopama i odabrao košarku kao svoj životni put. Sa druge strane Anja je u potpuno drugoj priči.

Anja Obradović je rođena u Beogradu 1985, a živela je i u Parizu, Barseloni i Ljubljani. Posebno je zanimljivo što je ona rođena istog dana u godini kad i njen otac Željko.

- Najbolji deo mog rođendana je to što ga delim sa svojim dragim ocem... i najboljim prijateljem! – napisala je Anja na Fejsbuku jednom prilikom.

Ono što Anja izdvaja od mnogih je činjenica da je poliglota koji govori neverovatnih - 7 jezika. Voli umetnost i to je njen poziv, pa tako ima jednu umetničku galeriju.

Posebno je zanimljiv njen hobi. Mnogima je i sama pomisao na to opasna, ali ona ga obožava. Reč je o padobranstvu.

Anja je podarila Željku unuku, pre pet godina kada je na svet donela ćerku Milicu.

Pogledajte najemotivnije fotografije sa dočeka Obradovića:

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić