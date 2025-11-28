OVO JE ĆERKA ŽELJKA OBRADOVIĆA: Govori sedam stranih jezika i ima hobi koje je za većinu VELIKI STRAH
Željko Obradović nalazi se u centru pažnje javnosti. Trener Partizana posle ostavke na tu poziciju posao je centralna tema u svim košarkaškim pričama u Evropi!
Razlog je odluka navijača Partizana da to ne prihvate. Oni su došli u neverovatnom broju na aerodrom i tražili od Željka da ostane: njegov odgovor dobiće danas posle sednice UO Partizana na kojoj će biti prisutan i Obradović.
Porodična priča
Trener Partizana (u ostavci) je otac dvoje odrasle dece, a njegova ćerka Anja ističe da joj je i najbolji prijatelj. Kroz impresivnu karijeru Žocu najveću podršku pruža porodica, koju je pre više od tri decenije zasnovao sa suprugom Vesnom.
Željko je sa suprugom Vesnom dobio dvoje dece – sina Đorđa i ćerku Anju. Ono što je zanimljivo - njih jako retko viđamo u javnosti. Anja je jednom prilikom podelila fotografiju sa ocem koja je brzo postala viralana među navijačima Partizana.
Pogledajte kako izgleda Anja:
Đorđe Obradović je prema pojedinim natpisima u medijima krenuo očevim stopama i odabrao košarku kao svoj životni put. Sa druge strane Anja je u potpuno drugoj priči.
Anja Obradović je rođena u Beogradu 1985, a živela je i u Parizu, Barseloni i Ljubljani. Posebno je zanimljivo što je ona rođena istog dana u godini kad i njen otac Željko.
- Najbolji deo mog rođendana je to što ga delim sa svojim dragim ocem... i najboljim prijateljem! – napisala je Anja na Fejsbuku jednom prilikom.
Ono što Anja izdvaja od mnogih je činjenica da je poliglota koji govori neverovatnih - 7 jezika. Voli umetnost i to je njen poziv, pa tako ima jednu umetničku galeriju.
Posebno je zanimljiv njen hobi. Mnogima je i sama pomisao na to opasna, ali ona ga obožava. Reč je o padobranstvu.
Anja je podarila Željku unuku, pre pet godina kada je na svet donela ćerku Milicu.
