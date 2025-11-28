Slušaj vest

Pored evropskih, u toku su i kvalifikacije za Svetsko prvenstvo i u zoni Australija, Azija, Amerika i Afrika.

Pored ostalih, Argentina je očekivano pobedila Kubu 80:68 (21:13, 20:19, 20:17, 19:19).

Argentina je igrala u veoma jakom sastavu, budući da su Real Madrid i Virtus svoje igrači pustili da igraju. Igrali su za Gaučose Kampaco, Dek, Vildoza...

Budući da nije bilo potrebno forsirati ih, najefikasniji u pobedi bio je Korbalan sa 19 poena, a Cafaro je ubacio poen manje. Dek je ubacio osam, Kampaco šest, a Vildoza je ostao bez poena.

Brazil je pobedio Čile 82:66 (17:10, 21:24, 25:18, 19:14).

Urugvaj je slavio na gostovanju Panami 93:60, a Kolumbija je savladala Venecuelu – 80:78.

