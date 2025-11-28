Slušaj vest

Željko Obradović neće ostati trener Partizana! Iskusni stručnjak nije pristao na molbe Upravnog odbora kluba da promeni svoju odluku o neopozivoj ostavci. Međutim, klub će ostaviti prostora do subote da evenutalno dođe do prekreta, ali to je malo verovatno.

Šta je glavni razlog ove odluke Obradovića?

Kako saznajemo, Željko je pred Upravom rekao da oseća kako igrači apsolutno ne reaguju na ono što traži, niti da to sprovode u delo i da prosto nema više prostora da nastave saradnju.

Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

Problem je ogroman u igračima koji navodnim rečima Obradovića, on kako je rekao ne može tu više ništa da učini.

Na sve ono što on traži od njih - ne dobija adekvatan odgovor. I kada je tako, ne može da bude ni rezultata i zbog toga je razlaz jedino rešenje. Bar tako smatra Obradović, dok Uprava želi da Željko ostane po svaku cenu.

Željko Obradović ostavka Izvor: Kurir.rs