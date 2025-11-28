Slušaj vest

Danas, u petak 28. novembra 2025. se navršava 30 godina od kada je srpsku košarku napustio legendarni košarkaški trener Slobodan “Piva” Ivković, stručnjak i čovek čije ime i dalje odzvanja kroz košarkaške hale, kroz srca trenera i igrača, i kroz svaku trenersku priču ispisanu posvećenošću, vizijom i ljubavlju prema igri u nas.

Udruženje košarkaških trenera Srbije (UKTS) u svojoj posveti ističe ono što svaki košarkaški stručnjak sa ovih prostora dobro zna: “Piva” Ivković je bio mnogo više od izvrsnog trenera - primenjeni umetnik u sportu, vizionar sa dušom i prenosilac znanja sa posebnim osećajem za stvaranje pravih igrača i ljudi oko sebe.

Upravo zbog takvog retkog talenta, Ivković je sa svojim srčanim “Krstašima” – KK “Radnički” sa Crvenog krsta – stvarao čuda i ispisivao istoriju kroz neka od najvećih iznenađenja na sportskoj sceni Jugoslavije i Evrope. U sezoni 1972/73. “Radnički” osvaja prvu titulu prvaka Jugoslavije ispred brojnih favorizovanih klubova jedne od najjačih liga “starog kontinenta”. Godine 1976. osvaja Kup Jugoslavije kao potvrdu da šampionski uspesi nisu došli slučajno – a zatim stiže i do polufinala Kupa evropskih šampiona.

Ono što je još važnije od trofeja za trajni košarkaški legat “Pive” Ivkovića je posvećenost priznanju i razvoju trenerske struke. Bio je jedan od prvih trenera sa naših prostora koji se usavršavao u SAD (kod legendarnog Džona Vudena), a već 1972. jedan od utemeljivača Udruženja košarkaških trenera Srbije (UKTS). Kroz ovu jedinstvenu instituciju čija misija je bila kontinuirani rast, obrazovanje, prenošenje znanja bez granica i vrednosti – začeta je i danas živi Pivina arhitektonska sportska vizija: trener ne sme biti samo taktičar, već i učitelj, pedagog, vođa i stvaralac igrača, ljudi i kolektiva oko sebe.

1/4 Vidi galeriju Slobodan Piva Ivković Foto: Privatna arhiva

Nagrada za životno delo „Slobodan Piva Ivković“ - najviše priznanje koje je ustanovilo Udruženje košarkaških trenera Srbije – do sada je ponelo devetnaest naših vrhunskih i svetski priznatih trenera. Ono važni ne samo za simbol trenerske izvrsnosti, već i svetionik vrednosti, etike i predanosti kojima je Piva našu košarku učinio posebnom. Zbog toga i tradicionalni Memorijalni turnir “Slobodan Piva Ivković” na njegovom Crvenom krstu i danas okuplja igrače, trenere i entuzijaste u njegovu čast.

Piva je stvarao šampione, ali — i još važnije — i trenere. Njegov mlađi brat, Dušan “Duda” Ivković, često je govorio da je Piva bio njegov učitelj i uzor, prvi koji je u njemu video potencijal i prenosio mu znanje i poverenje. “Košarka nije samo igra, već i filozofija, zajednica, pozivanje na rast i stvaranje”, govorio je on – i ta poruka i danas od‌jekuje kroz seminare, trenerske klinike, stručne radne grupe i edukatore.

“Neka nas živo sećanje na Pivu podseća da je svaki trening prilika da izgradimo nešto više — ne samo igrača, već čoveka. Njegova legenda nam služi kao svetionik i inspiracija: budućim trenerima, mladim igračima, svima koji svim srcem veruju u košarku kao umetnost i kao posvećenost. U zahvalnost na svoj podršci njegovoj porodici – supruzi Branki i ćerkama Slobodanki i Katarini - slava mu i hvala!”, zaključuje ovu emotivnu posvetu na tridesetu godišnjicu od odlaska Slobodana “Pive” Ivkovića Udruženje košarkaških trenera Srbije.

BONUS VIDEO: