Slušaj vest

Evroliga s vremena na vreme podseti navijače na zvezde koje su obeležile takmičenje, a ovog puta na red je došao i jedan Srbin, a to je kapiten naše reprezentacije, Bogdan Bogdanović.

Toliko da su, u njegovu čast, čak „propričali“ i na srpskom jeziku.

Bogdanović je svoju evropsku priču započeo u Partizanu, odakle je 2014. godine prešao u Fenerbahče, a upravo tamo ostavio najdublji trag, predvodeći tim do evropske titule 2017. godine kao jedan od ključnih igrača Željka Obradovića.

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Evroliga se sada prisetila baš tog perioda. Na zvaničnom profilu osvanula je poruka na srpskom:

„Brate je bio poseban“, poručili su iz Evrolige.

Uz to su objavili i video-kompilaciju njegovih trojki i maestralnih poteza iz vremena kada je nosio dres istanbulskog giganta.

Bogdan Bogdanović dao pehar Nikoli Topiću Izvor: RTS