EVROLIGA SE OGLASILA NA SRPSKOM ZBOG BOGDANOVIĆA, PA OBJAVILA VIDEO KOJI ĆE VAS NAJEŽITI! Poruka je oduševila celu naciju, a tek da vidite snimak!
Evroliga s vremena na vreme podseti navijače na zvezde koje su obeležile takmičenje, a ovog puta na red je došao i jedan Srbin, a to je kapiten naše reprezentacije, Bogdan Bogdanović.
Toliko da su, u njegovu čast, čak „propričali“ i na srpskom jeziku.
Bogdanović je svoju evropsku priču započeo u Partizanu, odakle je 2014. godine prešao u Fenerbahče, a upravo tamo ostavio najdublji trag, predvodeći tim do evropske titule 2017. godine kao jedan od ključnih igrača Željka Obradovića.
Evroliga se sada prisetila baš tog perioda. Na zvaničnom profilu osvanula je poruka na srpskom:
„Brate je bio poseban“, poručili su iz Evrolige.
Uz to su objavili i video-kompilaciju njegovih trojki i maestralnih poteza iz vremena kada je nosio dres istanbulskog giganta.