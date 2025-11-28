Slušaj vest

Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi su od Turske rezultatom 93:71 i naredni meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo igraće protiv Srbije u Sarajevu (nedelja, 20.00).

Pred duel BiH i Srbije, selektor naših komšija Dario Đerđa, osuo je žestoku paljbu po košarkaškim moćnicima i onima koji kroje kalendar takmičenja, kao i po Evroligi i NBA ligi.

- Pitanje je - koga želimo gledati? Da li želimo gledati najbolje igrače svake reprezentacije. Sa ili bez igrača iz NBA, makar da imamo igrače iz Evrolige. Ovo je masakr - rekao je Đerđa, pa se osvrnuo na košarkaše Turske:

- Želim znati kad su Osmani i neki stigli iz Monaka sinoć. Možda u tri ili četiri posle ponoći, a onda oni moraju igrati danas. I onda se pitamo zašto toliko povreda. Svaki igrač koji želi igrati za državu, zaslužuje da igra za državu. To je moj stav o tome.

Đerđa je čestitao Turskoj na ubedljivoj pobedi, istakao je da je njegova reprezentacija 32 minuta igrala odličnu košarku, ali da nisu uspeli da pariraju tokom čitavog meča zbog smanjene rotacije i umora. Videćemo da li će njegove reči imati nekog efekta, a videćemo i kako će se Bosanci snaći u susretu sa Srbijom.

