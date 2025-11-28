Slušaj vest

Zoran Savić izbačen je sa sastanka Uprave Partizana i Željka Obradovića, ekskluzivno saznaje Kurir. To verovatno i znači da on ubuduće neće da bude sportski direktor crno-belih.

Razlog sukoba sa Savićem bili su pojedini igrači i kada je krenula priča o njihovom učinku i ponašanju.

1/7 Vidi galeriju Zoran Savić - sportski direktor Partizana Foto: Starsport

Šta se sve danas dešavalo? Željko Obradović nije pristao da povuče ostavku, ali konačna odluka je ostavljena za subotu, po želji UO koji hoće po svaku cenu da se Obradović predomisli. Međutim, to neće da bude uopšte lak posao.

Problem je ogroman u igračima koji navodnim rečima Obradovića - ne sprovode ono što traži do njih i to je najveći problem. On je rekao kako ne može tu više ništa da učini.