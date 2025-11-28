Slušaj vest

Novica Veličković se vraća u Partizan! Uprava crno-belih, vratiće Veličkovića i to najverovatnije na mesto sportskog direktora umesto Zorana Savića.

Kako smo saznali, Savić je izbačen sa sastanka Uprave Partizana i Željka Obradovića. Razlog sukoba sa Savićem bili su pojedini igrači i kada je krenula priča o njihovom učinku i ponašanju.

Klub je ubrzo potvrdio pisanje Kurira da je Savić dobio otkaz.

Veličković se vraća u klub gde je ostavio ogroman trag i čeka ga jako bitna i odgovorna uloga. Uz njega, deo crno-belog tabora biće i Milenko Tepić.