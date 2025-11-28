Slušaj vest

Ukoliko Željko Obradović odluči da ostane u Partizanu, Upravni odbor crno-belih otpustiće igrače koji su razlog problema i koji nisu poštovali ni izvršavali zahteve trenera u prethodnom periodu, ekskluzivno saznaje Kurir.

Naime, nekolicina igrača ima probleme sa Obradovićem i oni ignorišu njegove zahteve u takvoj situaciji, iskusni stručnjak nije u stanju da nastavi rad na mestu trenera. 

Ostavka koju je dao Obradović - nije povučena, ali... Uprava Partizana čini apsolutno sve da zadrži trenera. U skladu s tim je i odluka da će "ispraviti sve stvari koje su kočile Obradovića da radi svoj posao".

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Iskusni stručanjak nije mogao da uopšte sprovede u delo svoje zamisli u takvim uslovima. U prevodu: Uprava je spremna da otpusti sve one koji nisu poštovali i radili ono što trener od njih traži

Naravno, pod sve pod uslovom da Obradović ostane na klupi. Odluka sledi već u subotu u 11 časova kada će UO Partizana ponovo da se sastane i reši situaciju u kojoj se nalazi.

