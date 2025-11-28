Slušaj vest

KK Partizan se i zvanično rastao sa dosadašnjim sportskim direktorom Zoranom Savićem, što je Kurir i najavio pre konačne odluke kluba.

Crno-beli su se zahvalii Saviću koji je u Partizan stigao 2021. a napušta ga u novembru 2025. godine.

Kako je Kurir ekslukzivno preneo, naslednika Savića u Partizanu biće legendarni Novica Velikčković.

Ko je Novica Veličković, novi sportski direktor Partizana?

Veličković je tokom bogate karijere bio poznat po energičnoj igri, snažnom karakteru i velikom doprinosu Partizanu, klubu u kojem je izgradio gotovo celu svoju karijeru i stekao status legende.

Rani život i početak karijere

Novica Veličković je prve košarkaške korake napravio u mlađim kategorijama KK Zemun, da bi potom prešao u Partizan. Veoma rano je pokazao potencijal, kombinujući borbenost, fizičku snagu i košarkašku inteligenciju, zbog čega je brzo stigao do prvog tima crno-belih.

Partizan – uspon ka vrhu

U dresu Partizana debitovao je 2005. godine. Tokom svog prvog mandata (2005–2009) osvojio je više uzastopnih titula prvaka Srbije, kupova i ABA lige. Posebno se istakao u sezoni 2008/09, kada je proglašen za Najkorisnijeg mladog igrača Evrolige (Rising Star Award), kao jedan od najperspektivnijih krilnih centara u Evropi.

Njegova borbenost, šut sa distance i sposobnost da igra na više pozicija učinili su ga miljenikom navijača i jednim od ključnih igrača u timu Duška Vujoševića.

Real Madrid i međunarodna karijera

Nakon sjajnih sezona u Beogradu, 2009. godine prelazi u Real Madrid, gde provodi tri godine. Iako su ga povrede sprečile da dostigne puni potencijal, ostavio je solidan trag u jednom od najvećih evropskih klubova.

Kasnije je igrao i za Mega Vizura, Brose Bamberg, kao i za Trabzonspor u Turskoj, pre nego što se 2016. godine vratio u svoj Partizan.

Povratak i kapiten Partizana

Veličkovićev povratak označio je početak nove faze njegove karijere – postao je kapiten i lider mladog tima, poznat po smirenosti i iskustvu. U periodu od 2016. do 2021. bio je jedan od simbola kluba, uz doprinos brojnim pobedama u ABA ligi i domaćim takmičenjima. U Partizan se ponovo vratio, ovoga puta kao kordinator mlađih kategorija - 2025. godine.

Reprezentacija Srbije

Za reprezentaciju Srbije nastupao je u mlađim kategorijama, kao i za seniorski tim. Najznačajniji rezultat je srebro na Evropskom prvenstvu 2009. godine, gde je bio deo ekipe koja je iznenadila Evropu pod vođstvom Dušana Ivkovića.

Penzionisanje

Veličković je 2021. godine objavio da završava profesionalnu karijeru zbog hroničnih povreda. Time je završena era jednog od najvažnijih igrača Partizana u 21. veku.

Nasleđe

Novica Veličković ostao je upamćen kao:

- jedan od najborbenijih srpskih košarkaša svoje generacije,

- igrač koji je ostavio dubok trag u Partizanu.

- primer liderstva, profesionalizma i odanosti klubu.

Navijači ga i danas smatraju simbolom crno-bele borbe, a njegovo ime zauzima posebno mesto u modernoj istoriji kluba. I dan danas ga oslovljavaju sa nadimkom "Novica Ubica", a momenat kada je sa krvavom glavom napustio parket - ostao je urezan u srcima "grobara".

