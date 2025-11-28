Slušaj vest

Prava bura se podigla nakon ostavke Željka Obradovića na mesto trenera košarkaškog kluba Partizan.ž

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Pre tri dana je objavljeno da je trofejni stručnjak podneo neopozivu ostavku na mesto trenera crno-belih, a od tog trenutka strasti se ne smiruju. Iako su se svi oprostili od njega, pa i sam klub, samo nekoliko sati kasnije održana je hitna sednica KK Partizan gde je ostavka odbijena.

Uprava je spremna da Željku Obradoviću da odrešene ruke, da može otpustiti i čitav tim ukoliko on to želi.

Obradović se vratio iz Atine u kasnim popodnevnim satima u toku jučerašnjeg dana, danas je seo sa Ostojom Mijailovićem i ostalim klupskim zvaničnicima, ali za sada pomaka nema i Obradoviću je dato još vremena da razmisli.

Za subotu u 11 časova zakazana je nova sednica, a Između svega toga i Zoran Savić je otišao iz Partizana.

Mnogi iz sveta sporta, a pogotovo košarke oglašavaju se ovi povodom, a sada se oglasio i jedan od naših najboljih basketaša Strahinja Stojačić, koji je rečima oduševio Grobare:

Strahinja Stojačić Foto: Printskrin

"Legenda se ne menja, svi ostali su zamenjivi. Tačka", stoji u komentaru.