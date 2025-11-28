LEGENDA SE NE MENJA, SVI OSTALI SU ZAMENJIVI: Reči koje će oduševiti Grobare - dok saga sa Žocom i dalje traje!
Prava bura se podigla nakon ostavke Željka Obradovića na mesto trenera košarkaškog kluba Partizan.ž
Pre tri dana je objavljeno da je trofejni stručnjak podneo neopozivu ostavku na mesto trenera crno-belih, a od tog trenutka strasti se ne smiruju. Iako su se svi oprostili od njega, pa i sam klub, samo nekoliko sati kasnije održana je hitna sednica KK Partizan gde je ostavka odbijena.
Uprava je spremna da Željku Obradoviću da odrešene ruke, da može otpustiti i čitav tim ukoliko on to želi.
Obradović se vratio iz Atine u kasnim popodnevnim satima u toku jučerašnjeg dana, danas je seo sa Ostojom Mijailovićem i ostalim klupskim zvaničnicima, ali za sada pomaka nema i Obradoviću je dato još vremena da razmisli.
Za subotu u 11 časova zakazana je nova sednica, a Između svega toga i Zoran Savić je otišao iz Partizana.
Mnogi iz sveta sporta, a pogotovo košarke oglašavaju se ovi povodom, a sada se oglasio i jedan od naših najboljih basketaša Strahinja Stojačić, koji je rečima oduševio Grobare:
"Legenda se ne menja, svi ostali su zamenjivi. Tačka", stoji u komentaru.