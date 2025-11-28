Slušaj vest

Legenda Partizana Željko Obradović podneo je ostavku nakon debakla u Atini, ali je sam dan kasnije upravni odbor crno-belih odbacio takvu mogućnost i zamolio ŽOC-a da još jednom preispita svoju odluku.

Na sastanku upravnog odbora iza zatvorenih vrata, Obradović nije opovrgnuo svoju ostavku, iako su u Partizanu insistirali da se predomisli.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ipak, ovo nije konačno "ne" Željka Obradovića Partizanu, jer legendarni trener još uvek vaga - ostati ili ne u Partizanu.

ŽOC nije rekao ni definitivno ne, ali ni konačno da, a uprava kluba je spremna da još sačeka. 

U isto vreme, po završetku sastanka u peta, sa mesta sportskog direktora smenjen je Zoran Savić.

Konačna odluka biće doneta u subotu (11h) kada će biti održan novi sastanak na kome se očekuje rasplet cele priče!

Naredni trening ekipe zakazan je za takođe za subotu. U ovom trenutku još se ne zna ko će ga voditi.

