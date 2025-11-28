Slušaj vest

Ljubitelje košarke pre nekoliko dana rastužila je vest o ostavci Željka Obradovića na mestu trenera Partizana nakon serije poraza u Evroligi.

Strasti se nisu smirile, pa su ga crno beli navijači sinoć dočekali na aerodromu nadajući se da će promeniti odluku. U toku je hitna sednica upravnog odbora Partizana gde čelnici ovog kluba pokušavaju da zadrže Obradovića i odgovore od odluke da napusti Partizan.

Povodom ove situacije, gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji bio je Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira.

Kako će Žoc da izdrži pritisak armije: Ovakav doček je nezapamćeno u istoriji našeg sporta

- Drže strogo sve razgovore u četiri zida prostorija Partizana. Jedna jedina tema je na stolu, a to je molba svih članova UO da Željko Obradović promeni svoju odluku. On je u samoj odluci rekao da je to neopoziva ostavka i da ne ostavlja prostor za razgovore. Međutim, sva dešavanja od tada, pa do dana današnjeg, možda mogu da utiču da se trener predomisli - započeo je Bjelinić, pa nastavio:

- Postoje šanse za promenu njegove odluke, pogotovo zbog dočeka na aerodromu. To je nezapamćeno. Imali smo scene kada je naša reprezentacija osvajala velike i svetske događaje, a na aerodromu nikada nije bilo ovakvo, nego pred Skupštinom ili drugim mestima. U istoriji našeg sporta je nezapamćeno da neko dobije ovoliku podršku. To je šokantno jer on zapravo nema toliko uspeha koliko su navijači očekivali. Imamo situaciju da i oni koji su bili protiv njega, kada su shvatili da nema Žoca, ne žele to da prihvate. Pominju i bojkot utakmica, pa je veliki pritisak na njemu.

