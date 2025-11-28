Slušaj vest

Dušan Alimpijević je pobedom debitovao na klupi Orlova pošto je košarkaška reprezentacija Srbije savladala selekciju Švajcarske u prvoj utakmici kvalifikacija za Mundobasket rezultatom 90:86.

Ubrzo nakon utakmice, oglasila se i Crvena zvezda, koja je uputila zvaničnu čestitku nacionalnom timu.

Klub sa Malog Kalemegdana poručio je da je ponosan na reprezentaciju, novog selektora, kao i sve svoje igrače i članove stručnog štaba koji su bili deo tima. Posebno je istaknut učinak Stefana Miljenovića, koji je odigrao jednu od najboljih partija u dresu Srbije – 23 poena, devet asistencija i osam skokova.

Zvezdino saopštenje prenosimo u celosti:

"Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u četvrtak u Beogradu selekciju Švajcarske na startu kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

Prva utakmica u novom ciklusu bila je ujedno i debi za našeg nekadašnjeg trenera, sada novog selektora Dušana Alimpijevića, koji je pokazao da ovaj tim ima karakter, da može da prebrodi probleme i veliki rezultatski zaostatak i zabeleži pobedu!

KK Crvena zvezda kompletnoj reprezentaciji, svim igračima, selektoru Dušanu Alimpijeviću, članovima stručnog štaba, čestita pobedu i uspešan start novog ciklusa. Kao i uvek sa ponosom ističemo da ćemo biti na raspolaganju našim nacionalnom timu – kao što smo uvek bili.

To činimo i sada, počev od igrača Stefana Miljenovića, Ognjena Dobrića koji je uz tim i igraće u Sarajevu, Dejana Davidovca (koji se povredio na utakmici u Valensiji), našim trenerima: Tomislavu Tomoviću, doktoru Nebojši Mitroviću, fizioterapeutu Mići Ćiriću, tim menadžeru Nebojši Iliću.

Kao što je uvek bilo – Crvena zvezda je za Srbiju uvek tu, i kao što je to naš trener Saša Obradović jednostavno objasnio na konferenciji za medije posle Olimpijakosa: "Reprezentacija se nikada ne odbija".

Našoj reprezentaciji želimo puno sreće na narednoj utakmici koja je na programu već u nedelju u Sarajevu". stoji u saopštenju Zvezde.