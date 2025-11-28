Slušaj vest

Košarkaš PartizanaDvejn Vašington je na društvenim mrežama podelio crtež na kom se spominje i Željko Obradović, trofejni strateg koji još uvek nije doneo odluku o povlčenju ostavke.

Do sada, Vašington se nije oglašavao posle ostavke ŽOC-a.

Dvejn Vašington Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, @starsport, Starsport

U pitanju je poklon koji je dobio očigledno od navijača Partizana koji su ga nacrtali na terenu sa košarkaškom loptom i grbom Partizana. Na crtežu doduše piše "Žeks trener", tako da je delom spomenuo i trofejnog stručnjaka.

Dvejn Vašington objava Željko Obradović
Dvejn Vašington objava Željko Obradović Foto: Pritnscreen/Instagram/wsizjr

