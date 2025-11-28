Oglasio se Dvejn Vašington, po prvi put nakon ostavke Željka Obradovića.
oglasio se
PRVO OGLAŠAVANJE NAKON OSTAVKE ŽELJKA OBRADOVIĆA: Dvejn Vašington objavom zapalio društvene mreže! (FOTO)
Slušaj vest
Košarkaš PartizanaDvejn Vašington je na društvenim mrežama podelio crtež na kom se spominje i Željko Obradović, trofejni strateg koji još uvek nije doneo odluku o povlčenju ostavke.
Do sada, Vašington se nije oglašavao posle ostavke ŽOC-a.
Dvejn Vašington Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, @starsport, Starsport
Vidi galeriju
U pitanju je poklon koji je dobio očigledno od navijača Partizana koji su ga nacrtali na terenu sa košarkaškom loptom i grbom Partizana. Na crtežu doduše piše "Žeks trener", tako da je delom spomenuo i trofejnog stručnjaka.
Pogledajte:
Dvejn Vašington objava Željko Obradović Foto: Pritnscreen/Instagram/wsizjr
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši