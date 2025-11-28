- Ja mislim da od toga nema ništa znajući Željka, na način na koji je to rekao u saopštenju, mislim da će to biti jako teško, ne znam zašto bi ulazili u tu priču. Nešto čisto sumnjam da to može da se desi, on nije takav čovek da nešto danas izjavi, a sutra porekne. Ja bih to podveo pod završni čin. Svi su zabrinuti i traže pravo rešenje, ovo je jedno od tih rešenja. Nema se mnogo vremena za traženje novih trenera. Kako proceniti ovu sezonu, šta raditi, da li se boriti do kraja? Da li da se uzima iskusniji trener ili novi trener... To će sve morati da reše u nekoliko dana, u ponedlejak se već nastavlja ciklus - rekao je Paspalj u emsiji "Zona press".