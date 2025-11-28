OVO NIJE DOBRO! Ugašena i poslednja nada navijačima Partizana za ostanak Željka Obradovića?
Legendarni košarkaški as Žarko Paspalj govorio je o ostavci Željka Obradovića u Partizanu koja još uvek nije konačna, ali...
Paspalj smatra da i pored svih napori da se ŽOC odgovori od ostavke, Obradović to neče uraditi:
- Ja mislim da od toga nema ništa znajući Željka, na način na koji je to rekao u saopštenju, mislim da će to biti jako teško, ne znam zašto bi ulazili u tu priču. Nešto čisto sumnjam da to može da se desi, on nije takav čovek da nešto danas izjavi, a sutra porekne. Ja bih to podveo pod završni čin. Svi su zabrinuti i traže pravo rešenje, ovo je jedno od tih rešenja. Nema se mnogo vremena za traženje novih trenera. Kako proceniti ovu sezonu, šta raditi, da li se boriti do kraja? Da li da se uzima iskusniji trener ili novi trener... To će sve morati da reše u nekoliko dana, u ponedlejak se već nastavlja ciklus - rekao je Paspalj u emsiji "Zona press".
Videćemo da li će se reči Paspalja i obistiniti, jer i dalje traje većanje oko odlaska ili ostanka Obradovića u Partizan.
Novi sastanak upravnog odbora crno-belih zakazan je za subotu u 11.00 kada će mnoge stvari biti jasne.
