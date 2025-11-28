Slušaj vest

Mađarsku je do pobede predvodio Zoltan Perl sa 25 poena i četiri asistencije, pratio ga je Nejtan Rivers iz Valensije sa 16 poena, šest skokova i dve asistencije.

Dvocifreni su bili još Adam Smođi sa 11 i Silard Benke sa 10 poena.

Kod Finske se istakao Sasu Salin sa 16 poena, sedam skokova i četiri asistencije, pratio ga je Mikael Jantunen sa 13 poena i sedam skokova.

Edon Maćuni je imao 13, Elias Valtonen 11, dok je košarkaš Partizana Mika Murinen ubacio devet poena uz osam skokova i jednu asistenciju.

U nastavku kvalifikacija Mađarska gostuje Belgiji, a Finska dočekuje Francusku.