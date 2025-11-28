Košarkaši Mađarske savladali su Finsku sa 89:82, u okviru 1. kola kvalfikacija za Mundobasket.
KVALIFIKACIJE ZA SP
MURINEN SOLIDAN U PORAZU FINSKE: Mađarska srušila dželata Srbije sa Eurobasketa!
Slušaj vest
Mađarsku je do pobede predvodio Zoltan Perl sa 25 poena i četiri asistencije, pratio ga je Nejtan Rivers iz Valensije sa 16 poena, šest skokova i dve asistencije.
Mika Murinen Foto: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Dvocifreni su bili još Adam Smođi sa 11 i Silard Benke sa 10 poena.
Kod Finske se istakao Sasu Salin sa 16 poena, sedam skokova i četiri asistencije, pratio ga je Mikael Jantunen sa 13 poena i sedam skokova.
Edon Maćuni je imao 13, Elias Valtonen 11, dok je košarkaš Partizana Mika Murinen ubacio devet poena uz osam skokova i jednu asistenciju.
U nastavku kvalifikacija Mađarska gostuje Belgiji, a Finska dočekuje Francusku.
Reaguj
Komentariši