Slušaj vest

Estonija je tako napravila veliko iznenađenje i zabeležila neočekivan trijumf.

Sasvim je jasno da je Slovenija potpuno drugačija reprezentacija bez svoje glavne zvezde Luke Dončića, koji naravno nije bio u timu, kao i svi ostali NBA igrači u ostalim nacionalnim timovima.

Luka Dončić na meču Srbija - Slovenija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Henri Drel je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 29 poena i sa po šest skokova i asistencija, Kulamae je ubacio 24 poena uz pet skokova, dok je Kononcuk imao 13 poena.

U redovima reprezentacije Slovenije, nije vredela dobra partija Gregora Horvata, koji je imao 23 poena, Cerkvenik je imao 15 poena, isto koliko i Žiga Samar, koji je uzgred imao i osam asistencija.

Screenshot_500.jpg
Kvalifikacije za SP Foto: FIBA

 Hrvatska je ubedljivo je slavila u prvom kolu kvalifikacija za Mundobasket protiv Kipra sa 100:60.

U redovima pobedničkog tima Mario Hezonja je imao 25 poena uz pet ubačenih trojki, sedam skokova i šest asistencija. Danko Branković je imao 17 poena, dok je Roko Badžim upisao 11 poena.

Kod Kipra jedino je Tigas bio dvocifren sa 14 poena.

 Morali su Hrvati da igraju i predkvalifikacija, pa su preko toga tek stigli u glavnu borbu za plasman na Mundobasket.

Nije ih bilo na minulom Evropskom prvenstvu, a sada su na pravi način iskoristili ulogu favorita, te su na svom terenu bili bolji od Kipra.

Ne propustiteKošarkaKATASTROFA SLOVENIJE U PIREJU! Hrvatska DEMOLIRALA Dončića i ekipu u kvalifikacijama za OI u Parizu
profimedia0886717156.jpg
KošarkaPREKINUT MEČ SLOVENIJE I HRVATSKE! Iz ČUDNOG RAZLOGA košarkaši ne mogu da nastave duel!
profimedia0886717157.jpg
KošarkaNISAM HTEO DA "SEČEM GRKLJAN" SVIM HRVATIMA, SAMO JEDNOJ GRUPI! Čuveni košarkaš otvorio dušu, njegove reči ODJEKUJU regionom!
profimedia0193781578.jpg
KošarkaSLOVENCI JAČI OD HRVATA! Mulaomerović: Izgubili smo, ali nismo nezadovoljni
mula-koki01-sasa-pavlic-koky.jpg

Frenklin Tebo Učena greška protiv Seltika Izvor: Arena sport 1 Premium