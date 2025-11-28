Slušaj vest

Estonija je tako napravila veliko iznenađenje i zabeležila neočekivan trijumf.

Sasvim je jasno da je Slovenija potpuno drugačija reprezentacija bez svoje glavne zvezde Luke Dončića, koji naravno nije bio u timu, kao i svi ostali NBA igrači u ostalim nacionalnim timovima.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču Srbija - Slovenija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Henri Drel je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 29 poena i sa po šest skokova i asistencija, Kulamae je ubacio 24 poena uz pet skokova, dok je Kononcuk imao 13 poena.

U redovima reprezentacije Slovenije, nije vredela dobra partija Gregora Horvata, koji je imao 23 poena, Cerkvenik je imao 15 poena, isto koliko i Žiga Samar, koji je uzgred imao i osam asistencija.

Kvalifikacije za SP Foto: FIBA

Hrvatska je ubedljivo je slavila u prvom kolu kvalifikacija za Mundobasket protiv Kipra sa 100:60.

U redovima pobedničkog tima Mario Hezonja je imao 25 poena uz pet ubačenih trojki, sedam skokova i šest asistencija. Danko Branković je imao 17 poena, dok je Roko Badžim upisao 11 poena.

Kod Kipra jedino je Tigas bio dvocifren sa 14 poena.

Morali su Hrvati da igraju i predkvalifikacija, pa su preko toga tek stigli u glavnu borbu za plasman na Mundobasket.

Nije ih bilo na minulom Evropskom prvenstvu, a sada su na pravi način iskoristili ulogu favorita, te su na svom terenu bili bolji od Kipra.