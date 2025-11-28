Svi suz Željka Obradovića, da li će ostati u Partizanu?
DOK SE ČEKA KONAČNA ODLUKA ŽOC-A! Posle Bonge, još jedan košarkaš stao uz Željka Obradovića!
Bura oko KK Partizan još uvek traje!
Željko Obradović je podneo ostavku nakon debakla protiv Panatinaikosa, a ni nakon zasedanja upravnog odbora, još uvek nemamo jasnu situacija - da li ŽOC zaista odlazi ili ostaje?
U međuvremenu, Isak Bonga je stao na stranu ŽOC-a, uz reči da odlazi ukoliko Obradović napusti Partizan.
Posle Bonge javio se i Mario Nakić, koji je na svom Instagram storiju javno podržao Obradovića.
Mario Nakić stao uz Željka Obradovića Foto: Printscreen/Instagram/mario7nakic
