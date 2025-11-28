Slušaj vest

Bura oko KK Partizan još uvek traje!

Željko Obradović je podneo ostavku nakon debakla protiv Panatinaikosa, a ni nakon zasedanja upravnog odbora, još uvek nemamo jasnu situacija - da li ŽOC zaista odlazi ili ostaje?

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U međuvremenu, Isak Bonga je stao na stranu ŽOC-a, uz reči da odlazi ukoliko Obradović napusti Partizan.

Posle Bonge javio se i Mario Nakić, koji je na svom Instagram storiju javno podržao Obradovića.

Mario Nakić stao uz Željka Obradovića
Mario Nakić stao uz Željka Obradovića Foto: Printscreen/Instagram/mario7nakic

