Igrač Partizana Isak Bonga na ovom meču nije blistao - pružio je očajnu partiju, a trojke je šutirao 0/6.

Za 13 minuta provedenih na parketu, Nemac je šutirao iz igre 3/12, i to 0/6 za tri poena i 3/6 za dva poena. Zabeležio je i 10 skokova, a to je doprinelo ukupnom indeksu korisnosti 15.

Očigledno da su dešavanja u crno-belom klubu ostavila polsedice i da je ceo slučaj oko ostavke Željka Obradovića na njega ostavio jak utisak.

Pobedila je Nemčka bez problema protiv Izraelaca, a svi ostali glavni igrači u redovima tima Aleksa Mumbrua bili su raspoloženi. Oskar Da Silva dao 19 poena, Kris Kramer 13, a Džošua Obijezije 11 poena. Vredni pomena kod Izraelaca bili su Makabijeva uzdanica Roman Sorkin sa 18 i naturalizovani plejmejker Kadin Kerington sa 17 poena.

