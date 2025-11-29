Slušaj vest

Denver Nagetsi poraženi su od oslabljenog San Antonija (nije igrao Viktor Vembanjama) i to u Koloradu rezultatom 139:136 i na taj način završili su takmičenje u NBA kupu.

Sparsi su u direktnom duelu za prvo mesto i plasman dalje pobedili Nagetse, a Nikola Jokić meč je završio na granici tripl-dabla sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova. Tačnije, Jokić je uspeo da ostvari tripl-dabl, ali mu je on ukraden! Doslovno ukraden!

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Šta se zapravo desilo?

Na tridesetak sekundi pre kraja meča, Diaron Foks je promašio slobodno bacanje, Jokić došao do lopte i faula, njemu je skok upisan, ali onda i izbrisan na zvaničnom sajtu NBA lige. Skok je upisan kao timski, ali se na snimku jasno vidi da je Jokić došao do lopte pre nego što ga je Barns faulirao. U ostalom, pogledajte i sami...

Što se samog meča tiče, Denver je vodio na poluvremenu sa 74:59 i to posle furiozne druge deonice koju je dobio sa 41:18. Ipak, Sparsi su napravili seriju od 20:3 u trećoj četvrtini, poveli sa 103:101 i uveli meč u neizvesnu završnicu u kojoj su se bolje snašli košarkaši San Antonija.

Džamal Marej je bio najefikasniji u poraženom timu sa 34 poena, sedam asistencija i četiri skoka, a Kem Džonson je dodao 28 poena i šest skokova. Kod Sparsa se istakao Devin Vasel sa 35 poena, Džulijan Šampanj imao je 25 poena i deset skokova, dok je Diaron Foks ubacio 15 poena i dodao 12 asistencija.

Kada je tabela Zapada u pitanju, Denver je pao na četvrto mesto sa skorom 13-5, koliko imaju i Sparsi na petoj poziciji.

BONUS VIDEO: