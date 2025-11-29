Slušaj vest

Los Anđeles Lejkersi savladali su Dalas Maverikse sa 129:119 i plasirali su se u četvrtfinale NBA kupa, a do pobede ih je predvodio nezaustavljivi Luka Dončić.

Dončić je duel završio sa 35 poena, 11 asistencija i pet skokova, a imao je podršku u vidu Ostina Rivsa koji je ubacio 38 poena i dodao osam skokova.

1/7 Vidi galeriju Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Lebron Džejms je susret završio sa 13 poena, dok su se kod Dalasa istakli Vašington sa 22 poena i devet skokova i Nembard (17 poena).

Na ovaj način Luka Dončić je nastavio sa osvetom ka bivšem timu iz kog je oteran, a Lejkersi će imati priliku da stignu do trofeja u NBA kupu.

Takođe, Lejkersi su na ovaj način skočili na drugo mesto Zapada sa skorom 14-4, iza neprikosnovene Oklahome, koja je sa 123:119 porazila Finiksa Sanse, na krilima 37 poena i osam asistencija Šeja Gildžes-Aleksandera.

U četvrtfinalu NBA kupa sastaće se Orlando - Majami i Toronto - Njujork na Istoku, kao i Oklahoma - Finiks i Lejkersi - San Antonio na Zapadu.

BONUS VIDEO: