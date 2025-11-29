Slušaj vest

Sparsi su bili oslabljeni neigranjem Viktora Vembanjame, ali su i pored toga ubacili čak 139 poena Nagetsima. Zbog toga se trener Denvera Dejvid Adelman posebno iznervirao na konferenciji za medije posle meča.

- Morali smo da damo 136 poena i da izgubimo, to je problem. Moramo da utvrdimo stvari, da se bolje borimo, da rotiram igrače i nađem najboljih pet, koji bi mogli da igraju odbranu. Znao sam da ćemo da dajemo poene. Iz sedamnaest lopti primili smo 30 poena. Teška noć defanzivno i na kraju užasno čuvanje lopte, to ih je vodilo do povratka i našeg poraza - istakao je on.

Zatim se osvrnuo i na Nikolu Jokića koji je meč završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dobio je pitanje da li je problem Nagetsa bio način na koji je Jokić branjen, pa se nasmejao i odgovorio sledeće:

- Ako smo dali 136 poena mislim da to nije problem, i pored toga što su ga tako branili. On je odradio dobar posao, kreirao je 2 na 1 i 4 na 2 situacije, što je donelo mnogo otvorenih šuteva i poena u reketu. Zato je Marej dao 37 poena - dodao je Adelman.

Pogledajte celu konferenciju za medije trenera Denvera posle poraza od San Antonija.

BONUS VIDEO: