NBA KUP
JOKIĆ JE POKRADEN, DENVER JE DOŽIVEO BOLAN PORAZ, ALI O OVIM POTEZIMA ĆE SE PRIČATI: Nikolina magična asistencija, poeni iz svih pozicija... (VIDEO)
Denver Nagetsi poraženi su od oslabljenog San Antonija i to u Koloradu rezultatom 139:136 i na taj način završili su takmičenje u NBA kupu.
Nikola Jokić je meč završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova, a zanimljivo je da mu je deseti skok prvobitno dodeljen, a potom i oduzet, tako da mu je tripl-dabl na neki način ukraden.
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Pamtiće se bolan poraz Nagetsa, pamtiće se i pljačkanje Jokića, ali isto tako će se pamtiti i neki Nikolini sjajni potezi, poput sledeće magične asistencije:
Pored ove asistencije, Jokić je i pogađao iz svih pozicija, imao još neke poteze vredne pažnje, a najbolje možete videti u sledećem snimku:
