Slušaj vest

Denver Nagetsi poraženi su od oslabljenog San Antonija i to u Koloradu rezultatom 139:136 i na taj način završili su takmičenje u NBA kupu.

Nikola Jokić je meč završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova, a zanimljivo je da mu je deseti skok prvobitno dodeljen, a potom i oduzet, tako da mu je tripl-dabl na neki način ukraden.

Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pamtiće se bolan poraz Nagetsa, pamtiće se i pljačkanje Jokića, ali isto tako će se pamtiti i neki Nikolini sjajni potezi, poput sledeće magične asistencije:

Pored ove asistencije, Jokić je i pogađao iz svih pozicija, imao još neke poteze vredne pažnje, a najbolje možete videti u sledećem snimku:

Ne propustiteKošarkaTRENER DENVERA POLUDEO POSLE BOLNOG PORAZA! Iznervirao se i digao glas zbog jednog detalja, a onda je spomenuo Jokića! (VIDEO)
Dejvid Adelman
KošarkaSKANDAL! Ovako je NBA liga OTELA tripl-dabl Nikoli Jokiću! Sramotna odluka i potez o kom će se pričati! (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio
KošarkaTEŽAK ŠAMAR ZA JOKIĆA I NAGETSE! Srbinu ukrali tripl-dabl, a Denver doživeo bolan poraz koji će pamtiti do kraja sezone!
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio
Košarka"O, MOJ BOŽE..." JOKIĆ PREVRNUO OČIMA KADA JE ČUO PITANJE NOVINARA! Ameri ovo nisu očekivali, pogledajte kako ih je Džoker ispalio! Njegova rekacija je HIT!
profimedia-1054101539.jpg

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir