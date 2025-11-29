Nikola Jokić pružio je korektnu partiju, a da dođe do tripl-dabla sprečila ga je sporna odluka NBA lige
NBA
Stao na korak od tripl-dabla zbog odluke NBA lige: Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa meča protiv San Antonija (GALERIJA)
Slušaj vest
Denver Nagetsi poraženi su od oslabljenog San Antonija i to u Koloradu rezultatom 139:136 i na taj način završili su takmičenje u NBA kupu.
Nikola Jokić je meč završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova, a zanimljivo je da mu je deseti skok prvobitno dodeljen, a potom i oduzet, tako da mu je tripl-dabl na neki način ukraden.
Pogledajte foto galeriju Nikole Jokića sa meča protiv San Antonio Sparsa:
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši