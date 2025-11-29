Slušaj vest

Denver Nagetsi poraženi su od oslabljenog San Antonija i to u Koloradu rezultatom 139:136 i na taj način završili su takmičenje u NBA kupu.

Nikola Jokić je meč završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova, a zanimljivo je da mu je deseti skok prvobitno dodeljen, a potom i oduzet, tako da mu je tripl-dabl na neki način ukraden.

Pogledajte foto galeriju Nikole Jokića sa meča protiv San Antonio Sparsa:

Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ JE POKRADEN, DENVER JE DOŽIVEO BOLAN PORAZ, ALI O OVIM POTEZIMA ĆE SE PRIČATI: Nikolina magična asistencija, poeni iz svih pozicija... (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio
KošarkaTRENER DENVERA POLUDEO POSLE BOLNOG PORAZA! Iznervirao se i digao glas zbog jednog detalja, a onda je spomenuo Jokića! (VIDEO)
Dejvid Adelman
KošarkaSKANDAL! Ovako je NBA liga OTELA tripl-dabl Nikoli Jokiću! Sramotna odluka i potez o kom će se pričati! (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio
KošarkaTEŽAK ŠAMAR ZA JOKIĆA I NAGETSE! Srbinu ukrali tripl-dabl, a Denver doživeo bolan poraz koji će pamtiti do kraja sezone!
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir