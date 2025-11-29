Denver Nagetsi poraženi su od oslabljenog San Antonija i to u Koloradu rezultatom 139:136 i na taj način završili su takmičenje u NBA kupu.

Nikola Jokić je meč završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova, a zanimljivo je da mu je deseti skok prvobitno dodeljen, a potom i oduzet, tako da mu je tripl-dabl na neki način ukraden.