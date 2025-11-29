Slušaj vest

Denver Nagetsi i Nikola Jokić imali su veče koje će što pre želeti da zaborave.

U noći između petka i subote Nagetsi su u Koloradu dočekali San Antonio Sparse u okviru NBA kupa i poraženi su sa 139:136.

Ovim porazom su Sparsi, za koje zbog povrede nije igrao Viktor Vembanjama, stigli do prvog mesta u svojoj grupi u NBA kupu, te su prošli dalje, a u direktnom duelu eliminisali su Nagetse koji će završiti ovo takmičenje, te će poraz pamtiti do kraja sezone.

Nikola Jokić je meč završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova, a zanimljivo je da mu je deseti skok prvobitno dodeljen, a potom i oduzet, tako da mu je tripl-dabl na neki način ukraden.

