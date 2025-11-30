Slušaj vest

Selektor košarkaša BiH Dario Đerđa veruje da će njegov tim odigrati dobar meč protiv Srbije u Sarajevu.

BiH će u nedelju od 20.00 ugostiti Srbiju u drugom kolu kvalifikacija za SP 2027. godine u Kataru:

Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- Bilo je nekih momaka koje smo možda malo i previše opteretili, mislim tu pre svega na Kastanedu, koji u svom minutu nema dobru minutažu. Imali smo vremena za oporavak. Radili smo trening oporavka u petak, danas je fitnes i neki delovi utakmice, nešto što protiv Srbije treba da radimo. Hoćemo da odigramo dobru utakmicu - rekao je Đerđa novimarima okupljenim u Skenderiji.

BONUS VIDEO:

Košarkašice Srbije Izvor: Kurir