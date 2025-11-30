Oglasio se selektor BiH pred meč sa Srbijom.
Selektor BiH pred meč sa Srbijom
Selektor košarkaša BiH Dario Đerđa veruje da će njegov tim odigrati dobar meč protiv Srbije u Sarajevu.
BiH će u nedelju od 20.00 ugostiti Srbiju u drugom kolu kvalifikacija za SP 2027. godine u Kataru:
- Bilo je nekih momaka koje smo možda malo i previše opteretili, mislim tu pre svega na Kastanedu, koji u svom minutu nema dobru minutažu. Imali smo vremena za oporavak. Radili smo trening oporavka u petak, danas je fitnes i neki delovi utakmice, nešto što protiv Srbije treba da radimo. Hoćemo da odigramo dobru utakmicu - rekao je Đerđa novimarima okupljenim u Skenderiji.
