- Bilo je nekih momaka koje smo možda malo i previše opteretili, mislim tu pre svega na Kastanedu, koji u svom minutu nema dobru minutažu. Imali smo vremena za oporavak. Radili smo trening oporavka u petak, danas je fitnes i neki delovi utakmice, nešto što protiv Srbije treba da radimo. Hoćemo da odigramo dobru utakmicu - rekao je Đerđa novimarima okupljenim u Skenderiji.