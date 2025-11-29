Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije doputovala je u Sarajevo gde će se u nedelju od 20.00 sastati sa selekcijom Bosne i Hercegovine u utakmici kola kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.

U odnosu na susret sa Švajcarskom, selektor Alimpijević moći će da računa i na kapitena Crvene zvezde Ognjena Dobrića i krilo Dubaija Nemanju Dangubića.

Dušan Alimpijević na treningu Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Za meč protiv BiH konkurišu:

- Danilo Anđušić, Ognjen Jaramaz, Balša Koprivica, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Dušan Miletić, Stefan Miljenović, Ognjen Dobrić, Bogoljub Marković, Savo Drezgić, Stefan Momirov, Filip Barna, Stefan Nikolić i Nemanja Dangubić.

Alimpijević će na dan utakmice odrediti 12 košarkaška koji će biti u protokolu protiv Bosne i Hercegovine.

