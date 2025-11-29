Slušaj vest

Svetislav Pešić je bio gost u emisiji "Kida Show", a voditelj ga je upitao o aktuelnoj gorućoj košarkaškoj temi.

"Bez obzira na sve, mislim da je to ipak za nas kolege trenere, za mene lično, iznenađenje. Možda ne bi bilo da se desilo na kraju sezone. Poznavajući Željka, to je za mene iznenađenje. Zašto? Pa on je imao apsolutnu, koliko mogu da vidim, podršku ljudi unutar kluba. Ljudi koji vode klub su izabrali njega, on je izabrao njih i imali smo dobru atmosferu. Imao je i veliku podršku javnosti i navijača i to je nešto što je malo za nas iznenađenje", rekao je Pešić.

Nastavio je Pešić sa izlaganjem i istakao da je sve promenljivo.

"S druge strane, kao što sam ranije rekao, život se menja – prioriteti se menjaju, ljudi se menjaju, igrači imaju druge prioritete, moć trenera se smanjuje, bez obzira na kvalitet i uspehe. Kad je u pitanju Partizan, Željko je preuzeo na svojim leđima mnogo veliku odgovornost. To nije dobro. Treba ipak podeliti odgovornost sa igračima. Ne bežati kao trener, ali dati i igračima odgovornost oko treninga, ponašanja, povezivanja unutar tima. Trener je taj koji povezuje igrače i pravi tim, ali i igrači snose odgovornost za timsku hemiju. Ako to ne podeliš sa igračima, doći će do situacije kada dođu teški trenuci. Onda igrači kažu: Pošto si ti najveći, onda ti to sam reši."

"Javnost je od Željka napravila mnogo više nego što on jeste. On je veliki trener sa ogromnim iskustvom i znanjem, nadam se da nije završio karijeru. To je poruka i ostalim trenerima, da kad nisi u mogućnosti da ostvariš što si želeo, a postavio si ciljeve u procesu, onda kažeš: 'Gospodo, ja preuzimam odgovornost.' Tu sam da pomažem, ali sada treba da ide u nekom drugom pravcu. To je najkraće što mogu da kažem", zaključio je je Pešić.

Podsetimo, sastanak Upravnog odbora košarkaškog kluba Partizan i trenera Željka Obradovića koji je trebalo da bude održan danas je odložen. Na tom sastanku je trebalo da bude reči o tome da li će Obradović, koji je u sredu podneo ostavku, ipak ostati na klupi crno-belih.

Kasnije se klub opet oglasio i saopštio da je saradnja sa trenerom i zvanično okončana.