Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić upitan je za meč protiv Finiks Sansa.

Denver Nagetsi gostuju ekipi Finiks Sansa u 3.00, u okviru NBA lige.

Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski reprezentativac je uganuo zglob leve ruke i zbog toga je upitan za taj duel, prenosi sajt Denver Nagetsa.

Upitan je i Brus Braun, a van sastava su Eron Gordon, Kristijan Braun i Džulijan Stroter.

Denver Nagetsi se nalaze na četvrtom mestu Zapada sa 13 pobeda i pet poraza, dok su Sansi šesti sa skorom 12-8.

