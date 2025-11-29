Nikola Jokić povređen?
loša vest
NIJE DOBRO! Povredio se Nikola Jokić? Loše vesti iz Denvera!
Slušaj vest
Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić upitan je za meč protiv Finiks Sansa.
Denver Nagetsi gostuju ekipi Finiks Sansa u 3.00, u okviru NBA lige.
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Srpski reprezentativac je uganuo zglob leve ruke i zbog toga je upitan za taj duel, prenosi sajt Denver Nagetsa.
Upitan je i Brus Braun, a van sastava su Eron Gordon, Kristijan Braun i Džulijan Stroter.
Denver Nagetsi se nalaze na četvrtom mestu Zapada sa 13 pobeda i pet poraza, dok su Sansi šesti sa skorom 12-8.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši