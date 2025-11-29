Slušaj vest

Selektor Košarkaške reprezentacije SrbijeDušan Alimpijević govorio je uoči kvalifikacionog meča za Mundobasket 2027. godine u nedelju od 20.00 u Sarajevu protiv BiH:

- Dovoljno su značila, da se malo osvežimo posle utakmice, da igrači imaju vremena za predah i oporavak. Nije bio težak put, dovoljno da se spremi to što želimo za drugu utakmicu. Kako nama, tako i svima drugima - rekao je Alimpijević.

Orlovi su na premijeri gubili 34:57 na poluvremenu, da bi sredinom četvrte deonice preokrenuli i na kraju slavili 90:86 protiv Švajcarske.

- Jasno je da je drugo poluvreme protiv Švajcarske reper kako treba da izgledamo i kako da igramo, u kom smeru reprezentacija treba da ide. Prvo poluvreme je defanizivno bilo na veoma lošem nivou i to je nešto što ne smemo da dozvolimo, takve minute. Mora da se odigra sa boljom energijom.

Igrači su sigurno osetili veliko olakšanje posle trijumfa.

- Nadam se da jeste. Prema svemu što vidim na trening i prema reakcija, rekao bih da jeste. Naročito je važan način na koji se preokret desio, nije se desio slučajno, nego su ga zaslužili agresivnom odbranom i sami su se izborili za preokret koji nije bio lagan. O kakvom god protivniku da pričamo, to je minus 23. Sve čestitke igračima na borbenosti, agresivnosti i svemu što su uradili u drugom poluvremenu.

Za razliku od prvog susreta, selektor će na raspolaganju imati Ognjena Dobrića i Nemanju Dangubića, dok u timu neće biti Aleksa Radanov, koji je u razgovoru za Meridian sport istakao da je imao problema sa povredom.

- Imali smo vremena da uklopimo Dangubića i Dobrića, očekujemo drugačiju utakmicu, ali i protivnika. Prva utakmica je mogla da ode u oba smera, ali Bosna je na papiru i prema imenima ozbiljniji protivnik.

Ističe Alimpijević da za njega duel sa komšijama ne nosi poseban značaj.

- Nemam posebnu emociju, važno mi je da pobedimo svakog protivnika. Naravno da među njima postoje ljudi koje znamo, mnogi od njih su igrali zajedno sa našim igračima, poznatiji su nam nego Švajcarska“

Govorio je i o kvalitetima predstojećeg rivala.

- Vrlo specifičan način i sistem takmičenja, ali kako je nama, tako i njima. Imate jednu utakmicu, nov selektor, imaju dvojicu dodatnih igrača na spisku za ovu našu utakmicu. Imate jednu utakmicu da spremite protivnika, nema tu šta previše da se doda. Ne bi trebalo da bude prevelike razlike u odnosu na prvu utakmicu. Znamo šta im je najveća pretnja, ko je najveća pretnja, motor ekipe… Tu je sav fokus.

Prokomentarisao je i činjenicu da je već u prvoj rundi kvalifikacija bilo brojnih iznenađenja…

- Videli ste da je bilo brojnih iznenađenja. Nema krivice na igračima, ovo je specifično takmičenje, ljudi su umorni, dolaze iz drugačijih sistema, imate kratak period adaptacije… U ovim FIBA prozorima nije presudan kvalitet, već samo ekipa koja se bolje adaptira u kratkom vremenskom periodu. Iznenađenja me nisu iznenadila, jer će se dešavati i nadalje.

Očekuje se da će Bosna i Hercegovina imati podršku punih tribina u Sarajevu.

- Više volim da igram u ovakvim, punim dvoranama, zato što to drži sve u pažnji izvlaći maksimum iz ekipe. Za to sam da uvek bude puna dvorana, nije mi dodatni pritisak, već motiacija. Svi se bavimo ovim poslom zbog publike i ovakvih atmosfera - zaključio je Dušan Alimpijević.

