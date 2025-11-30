Slušaj vest

Posle bolnog poraza od Sparsa i eliminacije iz NBA kupa, Denver se vratio na pobednički kolosek.

Na krilima čudesnog Nikole Jokića Nagetsi su na neugodnom gostovanju savladali Finiks Sanse rezultatom 130:112.

Somborac je bio nezaustavljiv i na ovom meču, zabeležio je popularni "Sombor-dabl". Baš kao i protiv Sparsa, ponovo je za jedan skok ostao kratak za novi tripl-dabl u sezoni. Nikola je meč završio sa 26 poena, uz savršenih 7/7 iz igre (9/11 slobodna bacanja), uz to dodao je devet skokova i 10 asistencija.

Denver je bio izuzetno napadački raspoložen na ovom meču, ubacili su čak 22 trojke iz 38 pokušaja. Parirao je Finiks do polovine treće četvrtine. U drugom delu treće deonice Nagetsi su krenuli da prave razliku, a onda, početkom četvrtog perioda, rezervna petorka Denvera je dotukla Sanse.

Pored Jokića blistao je na ovom meču i Džamal Marej, koji je utakmicu završio sa 24 poena uz pet pogođenih trojki (5/10). Fenomenalno šutersko veče imao je i Tim Hardvej Džunior - ubacio je 23 poena uz fantastičnih 7/11 za tri!

U poraženom timu najefikasniji bio je Dilon Bruks sa 27 poena, dok je Devin Buker meč završio sa 24 postignuta poena.

Denver je trenutno četvrti na Zapadu sa skorom 14-5, dok Finiks sa 12-9 zauzima sedmu poziciju na tabeli.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog susreta:

