Slušaj vest

Na krilima nezaustavljivog Nikole Jokića, Denver Nagetsi savladali su prethodne noći na gostovanju Finiks Sanse rezultatom 130:112.

Jedan skok nedostajao je Jokiću da utakmicu završi sa tripl-dabl učinkom, zabeležio je 26 poena, devet skokova i 10 asistencija.

Gotovo savršen meč odigrao je srpski as, bar kada je reč o šutu. Imao je maksimalnih 7/7 iz igre. Za dva je šutirao 5/5, a ubacio je i dve trojke iz isto toliko pokušaja. Jedini promašaj na meču zabeležio je sa linije za slobodna bacanja - 10/11. Na kraju je upisao 26 poena uz TS neverovatnih 105 odsto!

1/7 Vidi galeriju Detalji sa meča Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Šta je TS?

TS ili "True Shooting Percentage" je parametar u naprednoj statistici koji označava ukupnu efikasnost šuta košarkaša. Za razliku od klasičnog procenta šuta (PG), ovaj parametar uzima u obzir sve moguće metode postizanaja poena - šut za dva, šut za tri i slobodna bacanja.

Prosečni TS indeks u NBA ligi je oko 58 odsto, a svaki procenat iznad 60 smatra se odličnim. Nikola je na ovom meču imao neverovatnih 105%.