I vrapci na grani znaju da najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić ima sraman tretman kod američkih sudija i da je najmanje poštovani MVP u istoriji najjače lige na svetu.

Protivnici ne biraju sredstva da ga zustave. Grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a sudije uglavnom okreću glavi i sve to tolerišu.

Na utakmici protiv Finiksa Srbin je bukvalno nokautiran na terenu, a sudija je ostao nem, iako se sporna situacija odvijala pred njegovim očima.

Naime, u finišu treće deonice Devin Buker je krenuo u prodor pored Nikole Jokića i tom prilikom ga udario snažno laktom u bradu. Somborac je istog momenta završio na parketu, a arbitri se nisu oglasili. Dok je Jokić ležao u bolovima, igra se odvijala dalje, kao da se ništa nije dogodilo.

Duel Jokića i Bukera Foto: Screeshot

Pogledajte kako je Buker laktom nokautirao Jokića:

Sansi su akciju završili poenima, ali to im nije pomoglo da izbegnu poraz od Nagetsa na svom terenu. Podsetimo, Denver je savladao Finiks rezultatom 130:112, a Nikola Jokić je meč završio sa 26 poena, devet skokova i 10 asistencija.

Kurir sport