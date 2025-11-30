Slušaj vest

Biće potrebno vreme Nikoli Joviću da ponovo pronađe ritam.

Posle dvonedeljne pauze zbog povrede mladi as Majamija vratio se na teren, ali nije bio na svom prepoznatiljivom nivou.

U porazu Majamija od Detroit Pistonsa (138:135) Nikola je za desetak minuta igre zabeležio samo dva poena (1/3 za dva, 0/1 slobodna bacanja), dva skoka i asistenciju, a izgubio je čak pet lopti.

Najzalužniji za trijumf Pistonsa bio je Kaningem sa 29 poena, Heris je ubacio 26, a Robinson 18.

Kod Majamija najefikasniji bio je Vigins sa 31 poenom, Pauel je ubacio 28, a Tajler Hiro 24.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

