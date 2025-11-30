Za desetak minuta igre zabeležio je samo dva poena, uz dva skoka i jednu asistenciju.
nba
VRATIO SE NIKOLA, ALI NIJE SE PROSLAVIO! Slaba partija reprezentativca Srbije!
Slušaj vest
Biće potrebno vreme Nikoli Joviću da ponovo pronađe ritam.
Posle dvonedeljne pauze zbog povrede mladi as Majamija vratio se na teren, ali nije bio na svom prepoznatiljivom nivou.
U porazu Majamija od Detroit Pistonsa (138:135) Nikola je za desetak minuta igre zabeležio samo dva poena (1/3 za dva, 0/1 slobodna bacanja), dva skoka i asistenciju, a izgubio je čak pet lopti.
Najzalužniji za trijumf Pistonsa bio je Kaningem sa 29 poena, Heris je ubacio 26, a Robinson 18.
Kod Majamija najefikasniji bio je Vigins sa 31 poenom, Pauel je ubacio 28, a Tajler Hiro 24.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši