Neumesan komentar američkog spikera o Nikoli Jokiću zapalio društvene mreže.
bruka i sramota
SKANDALOZAN KOMENTAR AMERIČKOG SPIKERA: U prenosu meča Jokića nazvao - debelim! Snimak izazvao lavinu reakcija! (VIDEO)
Američki spiker, Edi Džonson, imao je jedan krajnje neprimeren komentar na račun Nikole Jokića tokom prenosa meča Finiks - Denver.
Amerikanac je najboljeg košarkaša sveta, između redova, nazvao debelim!
Detalji sa meča Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
"Teško je znati koliko je Džoker visok, pošto je on baš širok", rekao je Džonson tokom druge deonice meča.
Komentar sipikera Finiksa ekspresno je postao viralan na društvenim mrežama.
A "široki" se potrudio da mu pokvari raspoloženje. Sa 26 postignutih poena, uz devet skokova i 10 asistencija, vodio je svoj Denver do ubedljivog trijumfa na ovom meču - 130:112.
