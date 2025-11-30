Slušaj vest

Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver je prethodne noći savladao na gostovanju Finiks Sanse rezultatom 130:112.

Nikola je meč završio sa 26 poena, devet skokova i 10 asistencija, uz savršenih 7/7 iz igre.

Pogledajte foto galeriju Somborca sa meča protiv Finiks Sanasa:

Detalji sa meča Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

 Kurir sport

Ne propustiteKošarkaSKANDALOZAN KOMENTAR AMERIČKOG SPIKERA: U prenosu meča Jokića nazvao - debelim! Snimak izazvao lavinu reakcija! (VIDEO)
Nikola Jokić, Finiks - Denver
KošarkaSRAM VAS BILO, BRE! Jokić dobija lakat u bradu, a sudija gleda i pravi se lud! Srbin u bolovima ostao da leži na parketu! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ ODIGRAO GOTOVO SAVRŠEN MEČ! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo: Isplivao neverovatan podatak! Čovek je opet ispisao istoriju!
Nikola Jokić
KošarkaAUUU LJUDI, KAKVA DOMINACIJA! Nestvaran "Sombor-dabl" Nikole Jokića u trijumfu Denvera! Srbin završio meč bez promašaja iz igre! (VIDEO)
Nikola Jokić, Finiks - Denver

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA