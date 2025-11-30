Surovoj dominaciji Srbina nema kraja.
nba
JOKIĆ STAO NA KORAK OD TRIPL-DABLA: Pogledajte fotografije Srbina sa meča protiv Finiksa! (GALERIJA)
Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver je prethodne noći savladao na gostovanju Finiks Sanse rezultatom 130:112.
Nikola je meč završio sa 26 poena, devet skokova i 10 asistencija, uz savršenih 7/7 iz igre.
Pogledajte foto galeriju Somborca sa meča protiv Finiks Sanasa:
Detalji sa meča Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
