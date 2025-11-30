Slušaj vest

Denver je lako pobedio Finiks Sanse rezultatom 130:112, a za 31 minut u igri Nikola Jokić je postigao 26 poena, uz 10 asistencija i devet skokova.

Dominantan je bio srpski košarkaš, iz igre je pogodio svih sedam šuteva, uključujući i dva za tri poena.

Detalji sa meča Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Takođe, pogodio je i 10 od 11 šuteva sa linije slobodnih bacanja.

Pogledajte najbolje poteze Jokića sa utakmice protiv Finiksa:

Bonus video:

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA