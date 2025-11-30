Nikola Jokić je odigrao još jednu dominantnu utakmicu u kojoj nije promašio nijedan šut iz igre.
JOKIĆ NIJE URADIO SAMO ONO ŠTO NIJE PROBAO! Dugo će se pričati o nestvarnoj partiji Srbina, ovo je košarkaška perfekcija na delu!
Denver je lako pobedio Finiks Sanse rezultatom 130:112, a za 31 minut u igri Nikola Jokić je postigao 26 poena, uz 10 asistencija i devet skokova.
Dominantan je bio srpski košarkaš, iz igre je pogodio svih sedam šuteva, uključujući i dva za tri poena.
Detalji sa meča Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Takođe, pogodio je i 10 od 11 šuteva sa linije slobodnih bacanja.
Pogledajte najbolje poteze Jokića sa utakmice protiv Finiksa:
