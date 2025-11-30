Slušaj vest

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, a sada poznati analitičar Milutin Aleksić, govorio je o plejmejkeru crveno-belih, Kodiju Mileru-Mekintejeru.

Prva sezona u Zvezdi nije bila sjajna, ali u drugoj, posebno od dolaska Saše Obradovića na mesto trenera, Mekintajer blista na parketu. U Evroligi prosečno beleži 14.1 poen, 4.2 skoka i 6.8 asistencija po meču definitivno je najzaslužniji sa sjajan skor crveno-belih u elitnom takmičenju (9-4).

Kodi u dresu Crvene zvezde Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Tajna uspeha leži u izuzetno napornom radu tokom leta, otkriva Milutin Aleksić.

Mesec dana pre zvaničnog početka priprema, Kodi je došao u Beograd da se sprema za sezonu sa pomoćnim trenerima Zvezde.

"Miler-Mekintajer je samoinicijativno došao mesec i nešto dana ranije pre sezone. Samoinicijativno, skratio je svoj raspust, evroligaši preko sindikata imaju jedan određen nivo, bilo da insistira trener ili klub da dođete ranije, ne morate da dođete i zbog toga ne možete da budete sankcionisani niti klub može da vas na ovaj ili onaj način tretira. On je samoinicijativno došao mesec i možda neki dan više, došao sam u Beograd da se sprema sa pomoćnim trenerima Crvene zvezde i da radi fizičku spremu. Sada iz ove perspektive, to je dalo rezultate", otkrio je Aleksić u podkastu "Miljanov korner".

