Prva sezona u Zvezdi nije bila sjajna, ali u drugoj, posebno od dolaska Saše Obradovića na mesto trenera, Mekintajer blista na parketu. U Evroligi prosečno beleži 14.1 poen, 4.2 skoka i 6.8 asistencija po meču definitivno je najzaslužniji sa sjajan skor crveno-belih u elitnom takmičenju (9-4).

"Miler-Mekintajer je samoinicijativno došao mesec i nešto dana ranije pre sezone. Samoinicijativno, skratio je svoj raspust, evroligaši preko sindikata imaju jedan određen nivo, bilo da insistira trener ili klub da dođete ranije, ne morate da dođete i zbog toga ne možete da budete sankcionisani niti klub može da vas na ovaj ili onaj način tretira. On je samoinicijativno došao mesec i možda neki dan više, došao sam u Beograd da se sprema sa pomoćnim trenerima Crvene zvezde i da radi fizičku spremu. Sada iz ove perspektive, to je dalo rezultate", otkrio je Aleksić u podkastu "Miljanov korner".