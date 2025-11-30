Slušaj vest

Odlične igre ove sezone prikazuju košarkaši Crvene zvezde, a sada stiže još dobrih vesti za njihove navijače. Džoel Bolomboj počeo je da trenira i nalazi se na putu povratka u takmičarski pogon.

Njegov povratak se očekuje početkom 2026. godine.

Momak sa ruskim pasošem se povredio početkom ove godine. Iako se očekivalo da se vrati mnogo ranije, problem se pokazao kao ozbiljniji nego što se to u prvih mah mislilo.

Klub je saopštio da će nekadašnji član CSKA i Olimpijakosa biti priključen ekipi početkom 2026. godine što znači da će trener Saša Obradović imati opciju više u reketu u presudnom delu sezone.

