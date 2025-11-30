Pojačanje za Evroligu.
KONAČNO! Crvena zvezda uskoro dobija veliko pojačanje?
Odlične igre ove sezone prikazuju košarkaši Crvene zvezde, a sada stiže još dobrih vesti za njihove navijače. Džoel Bolomboj počeo je da trenira i nalazi se na putu povratka u takmičarski pogon.
Njegov povratak se očekuje početkom 2026. godine.
Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport
Momak sa ruskim pasošem se povredio početkom ove godine. Iako se očekivalo da se vrati mnogo ranije, problem se pokazao kao ozbiljniji nego što se to u prvih mah mislilo.
Klub je saopštio da će nekadašnji član CSKA i Olimpijakosa biti priključen ekipi početkom 2026. godine što znači da će trener Saša Obradović imati opciju više u reketu u presudnom delu sezone.
