Meč u našoj grupi u borbi za Mundobasket.
sigurno
TURSKA BEZ MILOSTI: Srbija se mučila protiv Švajcarske, a onda su počišćeni sa parketa!
Slušaj vest
Izabranici Ergina Atamana su prvi kvalifikacioni prozor za Mundobasket 2027. godine okončali na maksimalnom učinku pošto su slavili sa 85:60.
Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
U pitanju je košarkaš Tofaša Jigitčan Sajbir koji je sa 19 poena (6/7 iz igre) bio najefikasniji u pobedničkom taboru. Odmah iza njega je bio Tarik Biberović sa 16, Furkan Korkmaz je dao 12, a Omer Jurtseven 11. Na drugoj strani je jedini dvocifreni bio Selim Fofana sa 17 poena.
Naredne utakmice za dve selekcije stižu krajem februara iduće godine kada Tursku očekuje dvomeč sa Turskom, a Švajcarsku sa Bosnom.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši