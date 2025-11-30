Slušaj vest

Srbija se mučila, ali je zato Turska protiv Švajcarske bila nemilosrdna.

Izabranici Ergina Atamana su prvi kvalifikacioni prozor za Mundobasket 2027. godine okončali na maksimalnom učinku pošto su slavili sa 85:60.

Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

U pitanju je košarkaš Tofaša Jigitčan Sajbir koji je sa 19 poena (6/7 iz igre) bio najefikasniji u pobedničkom taboru. Odmah iza njega je bio Tarik Biberović sa 16, Furkan Korkmaz je dao 12, a Omer Jurtseven 11. Na drugoj strani je jedini dvocifreni bio Selim Fofana sa 17 poena.

Naredne utakmice za dve selekcije stižu krajem februara iduće godine kada Tursku očekuje dvomeč sa Turskom, a Švajcarsku sa Bosnom.

Ne propustiteKošarkaBIH - SRBIJA! Orlovi napadaju novu pobedu u pohodu na Mundobasket!
serbia-switzerland-7232409.JPG
FudbalSUPERLIGA SRBIJE: TSC nastavlja da tone...
Branko Jovičić i Saša Jovanović
FudbalOFK BEOGRAD - CRVENA ZVEZDA: Vodi OFK Beograd!
ofk-zvezda-538215.JPG
FudbalLIVERPUL KONAČNO SLAVIO: Redsi napokon obradovali svoje navijače...
profimedia-1055622230.jpg

BONUS VIDEO:

Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir