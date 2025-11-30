U pitanju je košarkaš Tofaša Jigitčan Sajbir koji je sa 19 poena (6/7 iz igre) bio najefikasniji u pobedničkom taboru. Odmah iza njega je bio Tarik Biberović sa 16, Furkan Korkmaz je dao 12, a Omer Jurtseven 11. Na drugoj strani je jedini dvocifreni bio Selim Fofana sa 17 poena.