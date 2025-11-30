Skandal u Skenderiji.
BRUKA I SRAMOTA! Navijači u Sarajevu zviždali srpskoj himni uz bezobraznu pesmu koja vređa naš narod!
Košarkaši Srbije gostuju BiH u borbi za plasman na Mundobasket 2027. godine.
Prilikom intoniranja himne Srbije, publika je zviždala i skandirala pogrdne stvari. Ne baš sportska scena u Sarajevu. Takođe su pevali pesmu "Niko te nikad mrzeti neće ko što te mrzim ja, Srbijo, k***o balkanska".
Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Sraman potez domaćih navijača!
