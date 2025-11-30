Slušaj vest

Košarkaši Srbije gostuju BiH u borbi za plasman na Mundobasket 2027. godine.

Prilikom intoniranja himne Srbije, publika je zviždala i skandirala pogrdne stvari. Ne baš sportska scena u Sarajevu. Takođe su pevali pesmu "Niko te nikad mrzeti neće ko što te mrzim ja, Srbijo, k***o balkanska".

Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Sraman potez domaćih navijača!

