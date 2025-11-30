Slušaj vest

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović otkrio je detalje odlaska Željka Obradovića.

"Postoji dešavanje pre odlaska u Atinu, a gde se Željko požalio na ponašanje igrača, da ga ne slušaju, gde je rekao da nema rešenje. Dan pre odlaska u Atinu zakazao sam sastanak sa Zoranom Savićem, Željkom Obradovićem i celim njegovim stručnjim štabom, gde je jedina tema bila ponašanje igrača. Rekao sam im da imaju maksimalnu podršku kluba. Željko je izneo da igrači nemaju poštovanja prema njemu i da on nema rešenja. Tu se prvi put desila situacija da je on pomenuo ostavku. Rekao sam da nije tema ostavka, već kako da popravimo situaciju. Zaključak sastanka je preporuka da sa svim igračima obavim sastanak, da su sve obaveze isplaćene i da moraju da poštuju stručni štab".

Mijailović je potom dodao.

"Nisam mogao da verujem kada sam video drugo poluvreme i 25:0. Kao brod koji udara u stenu. Video sam Željka prekoputa, a malo je falilo da mi pođu suze. Celu noć nisam spavao. Imao sam sutradan u 10 sati sastanak. Stiže mi poruka od Obradovića, da li imaš tri minuta? Pozvao sam ga, a on mi je rekao: Doneo sam odluku, saopštio sam je stručnom štabu, podnosim ostavku, ja ovo ne mogu da izdržim. Umoran sam od svega ovoga. Partizan volim i ne mogu da prihvatim ove loše rezultate. Kada je završio, rekao sam, sačekaj malo. On mi je rekao da neće promeniti odluku, i da će zvati pi ara kluba da sastavi pismo. Bio sam izbezumljen. Uhvatio sam prvi let za Beograd, a kada sam stigao video sam prve vesti o tome."

Javnost je prvu zvaničnu informaciju o ostavci saznala preko pisma koje je objavljeno na sajtu kluba.

"Željko me je pozvao i rekao da je sastavio pismo. Poslao ga je pi-aru kluba Ivanu, da ga sredi. Ja sam bio izbezumljen. Komunicirali smo oko tog pisma, u kom obliku da se objavi. Nisam ja ništa promenio, jedina dilema je bila da li se piše neopoziva ili konačna odluka. Ivan, pi-ar, mu je poslao poruku, a on je odgovorio da je to to. Potvrdio je da je to konačna verzija. On je sa pi-arom usaglasio tekst pisma, ja se uopšte nisam mešao. Ja nisam uticao na pismo, za to imamo i dokaze".